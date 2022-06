PSG bate cláusula de Vitinha e leva o médio do FC Porto

O Paris SG bateu a cláusula de rescisão de Vitinha (40 milhões de euros) e contratou o médio ao FC Porto, apurou. O médio, de 22 anos, vai assim rumar ao campeão francês, onde será colega de Danilo Pereira e Nuno Mendes, com quem atua na Seleção Nacional.Para o FC Porto, é a segunda venda em pouco tempo, depois da transferência de Fábio Vieira para o Arsenal , por 35 M€ mais 5 M€ por objetivos.Comodeu conta, Sérgio Conceição manifestou descontentamento com a possível saída de Vitinha , dada a importância do jogador nos dragões. A intenção do treinador era de que a SAD centre conseguisse renovar com o médio, premiando-o pela sua afirmação, elevando a cláusula e adiando a sua saída durante pelo menos mais uma época. Porém, o PSG adiantou-se e vai mesmo levar o jogador.