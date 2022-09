PSP no terreno com "diversas valências" na segurança do FC Porto-Club Brugge

A PSP vai empenhar um dispositivo policial com diversas valências no jogo de terça-feira da segunda jornada da Liga dos Campeões, em futebol, entre o FC Porto e o Brugge, no Estádio do Dragão, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto, para o jogo do Grupo B, agendado para as 20:00, informou que estarão no terreno "efetivos das Divisões Policiais, carros patrulha, pelotões operacionais, Equipas de Intervenção Rápida e da Divisão de Trânsito, a Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), Divisão de Investigação Criminal e Força Destacada da Unidade Especial de Polícia".

Este dispositivo, assinala a Polícia, visa "garantir a ordem pública e as condições de segurança necessárias para a realização do jogo", "proceder à regularização rodoviária nos eixos e artérias de acesso às imediações do estádio", "garantir a segurança das equipas intervenientes no evento desportivo" e ainda fazer "a monitorização e acompanhamento dos adeptos das equipas envolvidas".

Recomenda, por isso, a PSP, que a deslocação para o estádio seja feita com antecedência, "de forma a evitar aglomerações de última hora, contando com os procedimentos de segurança e controlo de entrada dos adeptos no recinto desportivo".

"A PSP conta com a colaboração de todos aqueles que se desloquem ao estádio, no sentido de cooperarem e acatarem as indicações e ordens da Polícia, contribuindo assim, para a segurança de todos", acrescenta a nota da Polícia.

A equipa de Sérgio Conceição procura ainda a primeira vitória na prova depois de na jornada inaugural ter sido derrotada na capital espanhola (2-1) pelo Atlético de Madrid, enquanto o adversário belga derrotou em casa os alemães do Bayer Leverkusen por 1-0.