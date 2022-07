Puig foi oferecido e... rejeitado pelo FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Riqui Puig, de 22 anos, não entra nas contas do Barcelona para a nova temporada e foi posto na órbitra do FC Porto pelo jornal catalão ‘Sport’. Segundo nos foi possível apurar, o jogador foi de facto sugerido ao FC Porto, mas acabou por ser rejeitado. Puig formou-se no Barcelona e, na temporada passada, a terceira na equipa principal, participou em 18 jogos e apontou um golo.