Quaresma: «Quando Jorge Mendes me disse que era o FC Porto, respondi que queria o Sporting»

Ricardo Quaresma foi o segundo convidado do programa ‘Hora dos Craques’ do Porto Canal. Numa entrevista gravada no verão passado e exibida na noite desta sexta-feira, o antigo jogador portista recordou o momento em que trocou o Barcelona pelo Dragão, em 2004/05, falando também do respeito que tem por Pinto da Costa."O Jorge [Mendes, empresário] disse que ia pôr-me num clube de topo, mas nunca dizia qual era o clube. Quando me disse que era o FC Porto respondi que queria ir para o Sporting. Deu-se, então, a oportunidade de se fazer a troca com o Deco, ele para o Barcelona e eu para o FC Porto. Mas, sinceramente, não vinha muito feliz, porque não conhecia o clube", começou por afirmar Quaresma, recordando, depois, as primeiras palavras que trocou com Pinto da Costa."É um presidente como não há mais nenhum. A primeira vez que me sentei com ele, ele só me disse que o meu sangue era azul e branco. É o único presidente que eu, quando sinto a presença dele, sinto-me estranho, parece que fico sem forças e reação. Ele nem precisa de falar. Fiquei sem palavras. E o Jorge [Mendes] perguntou se íamos para o FC Porto e eu abanei a cabeça a dizer que sim", continuou.Depois, não foi preciso muito tempo para Quaresma se deixar encantar pelo FC Porto. "No Benfica não estive nem quero estar, mas já estive no Sporting e é muito diferente do FC Porto. A cidade, a mentalidade, o ADN deste clube...", rematou o Harry Potter.