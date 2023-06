Quaresma: «Se estou velhinho... imagina o Pepe. É mais velho que eu e continua a jogar melhor do que os jovens»

Ricardo Quaresma sublinhou que continua no ativo, a analisar as várias opções que têm em carteira para prosseguir a carreira. Aos 39 anos, o internacional português sublinha que ainda está dentro da idade para jogar, lembrando o exemplo de Pepe, que já é quarentão."Se estou velhinho... imagina o Pepe. É mais velho que eu e continua a jogar melhor do que os jovens. A idade depende da maneira como olhas para o futebol. Próxima época? Vamos ver", começou por dizer o extremo na entrega das bolsas com o seu nome, em Vila Nova de Gaia, acrescentando: "Ainda não acabei a carreira, é uma questão de ver os projetos que me são oferecidos e tomar uma decisão", disse o internacional português, à margem da cerimónia de entrega da Bolsa Ricardo Quaresma, no Auditório Manuel Menezes de Figueiredo, em Vila Nova de Gaia.Atualmente sem clube, depois de terminado o contrato com o V. Guimarães, Ricardo Quaresma diz nunca esquecer a sua ligação ao FC Porto. "Jogue ou não jogue, o FC Porto vai estar sempre comigo. Não nasci portista, mas vou morrer portista. Não é um problema. Estou aqui para falar das crianças", assumiu, aproveitando para elogiar Sérgio Conceição: "É um treinador à FC Porto. A renovação são coisas que não tenho comentar. O Sérgio sabe o que quer, o presidente sabe o que é melhor para o clube... são eles que têm de decidir. O FC Porto habituou os adeptos a ser campeão depois de perder um título", atirou.