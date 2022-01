Quarteto da equipa B para compensar seis ausências no treino desta manhã

Sérgio Conceição voltou a chamar quatro jogadores da equipa B para o treino desta manhã do FC Porto, de forma a compensar a ausência do relvado de seis elementos do plantel.O técnico contou com os centrais João Marcelo e Romain Correira, o lateral-direito Bruno Pinheiro e o lateral-esquerdo João Mendes. De fora estiveram os internacionais Zaidu e Nanu, que preparam a participação na CAN, além dos lesionados Pepe, Marcano (ambos a fazer tratamento e ginásio), Manafá e João Mário (em tratamento).Os portistas fecham a preparação para o jogo no Estoril, agendado para sábado, às 18 horas, com um treino amanhã (10h30), seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 12 horas.