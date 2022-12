Quarteto em tratamento no regresso do FC Porto aos treinos

O plantel do FC Porto regressou esta manhã aos treinos, no Olival, depois de três dias de folga. A principal novidade foi a presença dos três internacionais portugueses (Diogo Costa, Otávio e Pepe) que estiveram no Mundial do Qatar, ainda que o central, lesionado no braço esquerdo, tenha feito apenas tratamento.Na mesma situação encontram-se Stephen Eustáquio, Zaidu e Francisco Meixedo, todos fora das contas de Sérgio Conceição para o jogo frente ao Vizela, na próxima sexta-feira, a contar para a 3.ª jornada do Grupo A da Allianz Cup.Roko Runje, guarda-redes da equipa B, manteve-se a trabalhar com o plantel principal, enquanto Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva foram devolvidos à formação secundária.Os portistas voltam ao trabalho amanhã, às 10h30, no Olival.