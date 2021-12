Quarteto em tratamento no último ensaio para deslocação a Vizela

O FC Porto cumpriu este sábado a última unidade de treino tendo em vista o jogo de amanhã, frente ao Vizela. De acordo com as informações prestadas no site do clube, Sérgio Conceição voltou a não poder contar, nos relvados do Olival, com quatro jogadores, todos eles devido a lesão.Segundo a mesma nota, Marcano, Pepe, Wendell e Evanilson voltaram a realizar tratamento às respetivas lesões. No entanto, isso não quer dizer que todos eles falham a deslocação a Vizela. As decisões cabem, como sempre, a Sérgio Conceição, treinador que, a cumprir castigo, não estará no banco do Estádio do Vizela.