Quarteto espera glória

Estiveram na Luz, participaram em todos os momentos da festa do título no Dragão, foram igualmente aplaudidos pelos adeptos, mas ainda lhes falta disputar nem que seja uns segundos no campeonato para se tornarem oficialmente campeões nacionais. Nessa situação encontram-se Rúben Semedo, Fernando Andrade, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo.O central, que chegou por empréstimo do Olympiacos, em janeiro, fez a segunda parte na receção ao Lyon, para a Liga Europa, mas quando se pensava que esse seria o ponto de partida para mais oportunidades, saiu de cena. A última jornada da Liga Bwin, frente ao Estoril, poderá proporcionar-lhe uns minutos em campo, o mesmo devendo acontecer com Fernando Andrade. O avançado brasileiro, depois de recuperar de uma lesão complicada, ainda só jogou pela equipa B, na Liga Sabseg, mas sentou-se no banco em Braga.Quanto aos guarda-redes, Cláudio Ramos apenas defendeu por uma vez na Allianz Cup, e fê-lo com brilhantismo, enquanto Francisco Meixedo vai tentar jogar desta vez. Há duas épocas, o jovem vencedor da Youth League foi suplente na derradeira jornada do campeonato, em Braga, mas acabou por não entrar. Pode-se dizer que foi campeão... por afinidade.