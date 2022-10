Quarteto portista sem evolução a dois dias do clássico contra o Benfica

O penúltimo treino do FC Porto antes de receber o Benfica decorreu na manhã desta quarta-feira no Olival e Sérgio Conceição voltou a estar privado de quatro jogadores. Pepe é carta fora do baralho para o duelo com as águias e mantém-se limitado a tratamento, procedimento igual a João Mário e André Franco, que depois de terem falhado o jogo da Taça de Portugal estão agora em dúvida para o clássico.Já Galeno também continua em gestão de esforço, ainda que o problema físico que o tem limitado não deverá ser impeditivo de dar o seu contributo no importante duelo de sexta-feira.Os dragões tornam a treinar esta quinta-feira, às 10 horas, seguindo-se, a partir das 12 horas, a conferência de imprensa de Sérgio Conceição.