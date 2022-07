Quarteto procura um lugar ao sol

Há quatro jogadores que não fizeram parte do plantel principal na época passada que Sérgio Conceição vai querer ver no relvado do Olival. Três deles transitam da equipa B (o central João Marcelo, o extremo Gonçalo Borges e o avançado Danny Loader), para além de Rodrigo Conceição, filho do técnico, que na temporada transata esteve emprestado ao Moreirense.