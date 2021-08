Quase 20 mil euros de multa para elementos da comunicação do FC Porto

O Conselho de Disciplina atacou em força a comunicação do FC Porto na última divulgação do mapa de castigos. Em causa está um valor a pagar em multas de quase 20 mil euros, sendo que a SAD e Sérgio Conceição também foram punidos devido a acontecimentos recentes.





Francisco J. Marques somou a quarta punição no espaço de cerca de três semanas, estando desta vez em causa uma suspensão de 45 dias e uma multa no valor de 7.650 euros. O motivo, uma vez mais, passa por "declarações proferidas na comunicação social, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes desportivos". A SAD portista também foi condenada a pagar uma sanção de multa 10 mil e 200 euros.Também Rui Cerqueira, assessor de imprensa dos dragões, sofreu com a mau pesada do CD. Nada mais nada menos do que duas semanas de suspensão e mais de 10 mil euros de multa. O motivo não foi esclarecido no documento divulgado, frisando apenas "fatos ocorridos após o jogo entre o FC Porto e o Sporting, realizado no dia 27 de fevereiro de 2021, a contar para a Liga NOS". Sérgio Conceição também acabou multado neste caso, mas com 'apenas' 816 euros, ao passo que a SAD portista terá de pagar pouco mais de mil euros.O CD considerou ainda improcedentes dois recursos apresentados pelo FC Porto, um pelo recente castigo de Pinto da Costa e o outro relativo a Francisco J. Marques.Por fim, foram ainda conhecidos os castigos resultantes do jogo entre os dragões e o Moreirense, da época passada, marcado por várias incidências após o apito final e pela expulsão de Sérgio Conceição. Como nenhum elemento do FC Porto falou à comunicação social no final do encontro, o CD aplicou multas a quem estava designado para o efeito: Vítor Bruno, Diamantino Figueiredo, Corona e Uribe. A SAD foi ainda multada em mais de 7 mil euros.