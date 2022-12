Quatro baixas no penúltimo ensaio do FC Porto para a receção ao Vizela

O FC Porto realizou na manhã desta quarta-feira, no Olival, o penúltimo ensaio para a receção ao Vizela, marcada para sexta-feira e referente à derradeira jornada do Grupo A da Allianz Cup.Francisco Meixedo, Zaidu, Pepe e Eustáquio não subiram aos relvados do Olival, pois continuam entregues ao departamento médico, em tratamento às respetivas lesões. O ataque é, por isso, o único sector que avança na máxima força frente aos minhotos.O guarda-redes Roko Runje, da equipa B, continua às ordens de Sérgio Conceição, treinador que se apresenta perante os jornalistas, amanhã, a partir das 12.30 horas, em conferência de imprensa de lançamento do jogo decisivo com o Vizela.Para dirigir o encontro, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Vítor Ferreira, da AF Braga, que terá como assistentes Nélson Cunha e Luís Costa. Carlos Macedo será o quarto árbitro e o VAR estará a cargo de Manuel Oliveira, assistido por Hugo Santos.