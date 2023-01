Quatro jogadores lesionados na preparação para a receção ao Arouca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto prosseguiu a preparação para a receção ao Arouca, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, com os mesmos quatro jogadores impedidos, devido a problemas físicos.Dessa forma, esta manhã, Sérgio Conceição não pôde contar com Zaidu (treino condicionado), Pepe (trabalho de ginásio), Evanilson e Meixedo (tratamento).Os dragões voltam a treinar amanhã de manhã, no Olival, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 12 horas.