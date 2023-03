Quatro lesionados à margem das opções de Sérgio Conceição

O FC Porto prosseguiu na manhã desta terça-feira a preparação para o jogo frente ao Estoril, no Estádio do Dragão, agendado para a próxima sexta-feira, referente à 24.ª jornada do campeonato.Sérgio Conceição não pôde contar com Galeno, Evanilson e João Marcelo, todos em tratamento, para além de Francisco Meixedo, que fez treino integrado condicionado.O plantel volta a trabalhar amanhã, às 10h30, novamente no Olival.