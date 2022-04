Quatro nomes no boletim clínico do FC Porto no penúltimo ensaio para o Santa Clara

O FC Porto cumpriu, na manhã deste sábado, o penúltimo treino de preparação para o jogo de segunda-feira, no Dragão, frente ao Santa Clara, referente à 28.ª jornada da Liga Bwin.Os nomes de Wilson Manafá, em tratamento, Zaidu, Bruno Costa e Pepê, em treino condicionado, continuam a figurar no boletim clínico. Já Gonçalo Borges, avançado da equipa B, continua a treinar sob o comando de Sérgio Conceição.Os dragões encerram a preparação para esse desafio na manhã deste domingo, novamente no Olival, e após a sessão Sérgio Conceição apresenta-se perante os jornalistas para fazer a antevisão ao novo duelo com os açorianos, em conferência de imprensa.