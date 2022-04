E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Zaidu e Taremi têm vindo a cumprir o jejum associado ao Ramadão e esse facto teve impacto no jogo. Aos 19’, o iraniano deu sinal para que lhes fosse fornecida alimentação, mas o facto de ambos estarem a jogar do lado oposto aos bancos dificultou o processo. Zaidu conseguiu ingerir algo aos 24’ e foi assistido com água quando chegou o intervalo.