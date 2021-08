Ramon colocado na mira do FC Porto

O lateral-esquerdo Ramon foi colocado na mira do FC Porto pelo site 'Torcedores.com'. De acordo com a notícia, os agentes do brasileiro, de 20 anos, já estarão na Invicta para se reunir com os responsáveis da SAD portista até domingo, devendo seguir-se os homens fortes do futebol do Flamengo, o vice-presidente Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel, que estão na Europa a procurar reforços para o clube carioca.





Aproveitando a viagem ao continente europeu, Marcos Braz e Bruno Spindel poderão encontrar-se com Pinto da Costa, oferecendo Ramon. O jovem defesa estará também na órbita de clubes espanhóis e franceses e o seu passe está avaliado em 6,5 milhões de euros. Segundo o mesmo artigo, o Flamengo está interessado em negociar 90 por cento dos direitos económicos do jogador.Ramon tem contrato até 2025, soma este ano sete jogos pela equipa principal do Flamengo e nove na formação sub-20 do Flamengo.