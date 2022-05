RD Congo anuncia saída de Mbemba do FC Porto

A Federação Congolesa de Futebol anunciou a saída de Chancel Mbemba do FC Porto, em final de contrato. De acordo com o site oficial daquela entidade, o central do FC Porto não foi convocado por Héctor Cúper para os próximos compromissos da sua seleção para poder "tratar das negociações da sua transferência para outro clube".Recorde-se que, no final do jogo com o Estoril, no passado sábado, Mbemba foi confrontado com a possibilidade de renovar e continuar no FC Porto, tendo respondido assim: "Porque não? Deixo isso com Deus. Fique ou não, serei sempre um Dragão."Agora, uma semana mais tarde, a federação vem confirmar o quejá havia anunciado no passado mês de novembro A RD Congo, de resto, defronta o Gabão a 4 de junho e o Sudão a 8, ambos os jogos de apuramento para a CAN'2023.