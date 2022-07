Reading à espera de Loum

Paul Ince, técnico do Reading (Inglaterra), assumiu estar à espera de Loum. "Oxalá possamos contar com ele esta semana. É um monstro, jogou pelo FC Porto, em Camp Nou e no Bernabéu, então não pode ser um mau jogador", afirmou. Como já noticiámos, o médio será emprestado e com opção de compra de 5 M€.