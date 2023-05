Conforme já era de esperar, o Reading não vai acionar a cláusula de compra de Loum, fixada em 5 milhões de euros, pelo que o médio vai voltar ao FC Porto. A informação foi avançada pelo próprio jogador, que confirmou o regresso à Invicta, pelo menos para definir o próximo passo a dar na carreira."É tempo de voltar ao Porto, mas vou manter o Reading no meu coração e quando olhar para trás será para recordar os bons momentos que passei aqui", escreveu Loum na publicação de despedida do clube inglês, divulgada na sua conta de Instagram. O médio terminou 2022/23 com 32 jogos realizados, 29 deles no Championship, mas não evitou a descida do Reading à League One.Contratado pelo FC Porto ao Sp. Braga em 2019, Loum vai entrar no último ano de ligação aos dragões. Recorde-se que a SAD desembolsou um total de 6,3 milhões de euros por 75 por cento do passe do jogador senegalês.