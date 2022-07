Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Reativada pista de André Almeida para o reforço do meio-campo do FC Porto Médio, de 22 anos, volta a ganhar força no radar dos dragões, que ainda terão de chegar a acordo





• Foto: Luís Vieira / Movephoto