Recital de Deco e bis de Pena e Bruno Moraes na goleada do FC Porto Vintage

11 inicial Bruno Vale, João Pinto, Ricardo Carvalho, Ricardo Silva, Ricardo Costa, Bandeirinha, Pedro Mendes, Paulo Assunção, Pena, Deco e Rúben Junior #FCPortoVintage pic.twitter.com/oCHpIzHyjs — FC Porto (@FCPorto) May 28, 2022

A equipa FC Porto Vintage goleou na manhã deste sábado o Veteranos Gil Vicente por 5-1, em jogo realizado no Estádio do Dragão. Pena e Bruno Moraes, com um bis cada um, e Nicolay marcaram para os portistas, enquanto o golo dos gilistas foi da autoria de Palheiras.Para além dos tentos, alguns deles de grande qualidade, destaque para a tremenda exibição de Deco. O Mágico mostrou que a idade não lhe retirou a técnica e cultura tática, e a prova disso foi o verdadeiro recital que encantou os adeptos portistas que marcaram presença no Dragão, apesar do muito calor.Pelo lado do FC Porto jogaram de início Bruno Vale, João Pinto (capitão), Ricardo Silva, Ricardo Carvalho, Ricardo Costa, Paulo Assunção, Pedro Mendes, Deco, Bandeirinha, Rubens Júnior e Pena. Na segunda parte entraram Rui Correia, Gaspar, Bock, Joca e Tiago Cintra, entre outros.