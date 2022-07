Record testemunhou a partida de Sérgio Oliveira para Istambul

Sérgio Oliveira já está a caminho de Istambul, onde vai realizar exames médicos para, depois, assinar um contrato de quatro anos com o Galatasaray.

A partida do ainda médio do FC Porto, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, foi testemunhada, esta sexta-feira, por Record. Recorde-se que o FC Porto vai encaixar 3 milhões de euros com esta operação, valor que pode ao qual podem ser acrescentados 300 mil euros, mediante o cumprimento de determinados objetivos. A folha salarial dos dragões também fica aliviada com esta transferência, já que o médio, de 30 anos, era um dos mais bem pagos do plantel.

Esta será a quinta experiência de Sérgio Oliveira no estrangeiro, depois de ter passado pelos campeonatos belga, francês, grego e italiano.