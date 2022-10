Recuperação do ADN para fintar a crise

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição não gostou de tudo o que viu em Portimão mas ficou com um brilho no olhar depois da terceira vitória consecutiva do FC Porto. "Triunfo justo e desempenho competente, numa partida em que não entrámos como perspetivado e não fizemos o que esperava nos primeiros 15 minutos", referiu numa primeira abordagem.

Depois, prosseguiu, "tivemos o controlo do jogo, conseguimos um golo e criámos oportunidades para marcar outro e ir mais tranquilos para o intervalo", sem que o treinador escondesse a sua satisfação: "Continuamos a crescer, dá-me essa sensação, com os jogadores a perceberem o que queremos, e quando é assim tudo se torna mais fácil". Mas Sérgio Conceição viu alguns aspetos negativos. "O Portimonense, na segunda parte, conseguiu criar algumas situações do nosso terço defensivo e deveríamos ter sido mais competentes", frisou.

Da ameaça de crise a três vitórias seguidas, com a paragem da Liga pelo meio. "Tivemos a humildade de perceber que algumas coisas não estavam bem e trabalhámos em cima disso", disse Sérgio Conceição, prosseguindo: "Conversámos, envolvendo os jogadores ausentes, a fim de voltarmos à base, metendo cá para fora características que a equipa sempre teve e não estava a ter, único caminho que conheço para sair de momentos menos bons".

Segue-se o jogo com o Leverkusen. "Mudou de treinador e vi ser uma final, na qual queremos manter as chances de apuramento", assinalou Sérgio, abordando ainda a lesão de Pepe; "Tento perceber um pouquinho de tudo mas ainda não sou médico. Estará ausente algumas semanas, não sei quantas".