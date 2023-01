Recuperado de AVC, Secretário assiste à receção do FC Porto ao Famalicão

Carlos Secretário assiste na noite deste domingo à receção do FC Porto ao Famalicão, no Estádio do Dragão. O antigo lateral-direito está a recuperar de um AVC sofrido em meados de outubro.





A glória dos dragões passou pelo relvado, tendo marcado presença na transmissão pré-jogo do Porto Canal, durante a qual recebeu duas camisolas em jeito de recordação, uma de cada uma das equipas. De recordar que Secretário representou não só o FC Porto em grande parte da sua carreira, mas também o Famalicão, em 1991/92, por empréstimo dos azuis e brancos.

Os minhotos fizeram questão de oferecer-lhe uma camisola do clube em jeito de lembrança e Domingos Paciência, comentador do Porto Canal, deu-lhe também uma camisola do FC Porto, com o nome de Secretário e o 'seu' número 7, que o ex-jogador lhe tinha oferecido há anos.