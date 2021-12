Recurso de Sérgio Conceição rejeitado

Foi julgado como improcedente o recurso apresentado pelo FC Porto sobre o castigo de 15 dias de suspensão aplicado a Sérgio Conceição , apurou. Sancionado com aquele castigo pelo Conselho de Disciplina (CD) na semana passada, pelas suas declarações após o jogo com o Belenenses SAD sobre arbitragem em fevereiro deste ano, o técnico tinha recorrido para o pleno do CD, tendo a decisão sido tomada hoje. Esgotadas as hipóteses de recurso dentro da instância, o castigo entra automaticamente em cumprimento, pelo que o técnico não estará no banco esta quarta-feira, diante do Rio Ave, a não ser que uma eventual providência cautelar do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) seja entregue a aceite até ao apito inicial da partida.Tanto o técnico do FC Porto como Francisco J. Marques recorreram para o pleno do CD das sanções anteriores, que, no caso de Conceição, resultaram ainda numa multa de 7.650 euros, e no direto de comunicação portista saldou-se em 45 dias de suspensão e os mesmos 7.650 euros de multa. A SAD azul e branca foi igualmente sancionada com o pagamento de 8.160 euros.O recurso foi julgado improcedente, pelo que ficou confirmada a decisão disciplinar recorrida. Os dragões irão agora recorrer para o TAD desta decisão, que, caso venha a ser confirmada, retirará o técnico dos próximos encontros, nomeadamente dos clássicos com o Benfica. É muito provável que, além do recurso, o FC Porto venha também a entregar uma providência cautelar, de forma a que, durante o tempo que o processo venha a durar, Conceição possa continuar, se a mesma for aceite, a sentar-se no banco de suplentes.