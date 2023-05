Recurso por Conceição seguiu para o TAD

O Pleno do Conselho de Disciplina da FPF julgou "totalmente improcedente" o recurso apresentado por Sérgio Conceição e manteve a decisão de sancionar o técnico do FC Porto com um jogo de suspensão e multa de 4.284 euros. Usando o direito que lhe assiste e mantendo a questão de princípio que já motivou o primeiro recurso, até porque a suspensão já foi cumprida, Sérgio recorreu, agora, para o TAD. Em causa está a sua expulsão frente ao Famalicão, na Taça de Portugal. Segundo o relatório do árbitro Manuel Mota, o técnico viu o vermelho por "entrar na área técnica adversária provocando um conflito".Alegação que o técnico contestou depois: "Fui expulso por festejar o golo, não invadi a área técnica, isso é mentira. Só invadi a área técnica depois de ser expulso."