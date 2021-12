Recurso por Sérgio Conceição já deu entrada no TAD mas treinador não estará hoje no banco

O FC Porto apresentou esta quarta-feira o recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com o pedido de providência cautelar, que teria efeitos suspensivos, mas o facto desta não ter sido declarada faz com o que o técnico não se possa sentar no banco no jogo desta noite, frente ao Rio Ave, a contar para a Allianz Cup.Diga-se que recurso apresentado pelo FC Porto junto do pleno do Conselho de Disciplina da FPF foi julgado improcedente, pelo que Sérgio Conceição tem sobre si um castigo de 15 dias de suspensão e uma multa de 7.650 euros, resultante de críticas à arbitragem após o jogo Belenenses SAD-FC Porto, no início do ano. Dessa forma, a condução da equipa vai estar a cargo do adjunto Vítor Bruno.