Recurso recusado a FC Porto e Francisco J. Marques

O Conselho de Disciplina rejeitou o "recurso hierárquico impróprio" apresentado pelo FC Porto e por Francisco J. Marques sobre as penas aplicadas no âmbito do processo disciplinar 48-2020/21. Assim, mantém-se a multa aplicada à SAD azul e branca no valor de 8.570 euros e a suspensão de 45 dias ao diretor de comunicação do clube, assim como a multa de 7.650 euros.





O processo disciplinar diz respeito às declarações de Francisco J. Marques sobre a arbitragem do jogo do FC Porto B com o Chaves (1-1), na última temporada.