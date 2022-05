Recurso rejeitado no processo dos 30.600 euros por declarações no 'Dragões Diário'

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol considerou "impróprio" o recurso apresentado pelo FC Porto no âmbito de um anterior processo disciplinar, a uma multa de 30.600 euros por "declarações proferidas em órgão de comunicação social, imprensa privada", nomeadamente a newsletter Dragões Diário."É julgado improcedente o presente Recurso Hierárquico Impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida", pode ler-se no documento divulgado pelo CD, confirmando assim a multa de 30.600 euros à SAD do FC Porto.No mesmo documento, há ainda a informação do arquivamento de um processo disciplinar relativo ao dérbi com o Boavista, realizado no Estádio do Bessa. Em causa estaria o comportamento incorreto do público, mais concretamente o arremesso de artefactos pirotécnicos de uma bancada para a outra. Para o arquivamento contribuiu o artigo 12.º do Regulamento Disciplinar da Liga, que diz que "ninguém pode ser sancionado, na ordem jurídica desportiva, mais que uma vez pela prática da mesma infração". E, neste caso, o FC Porto já tinha pago uma multa por comportamento incorreto do público.