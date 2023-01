Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Reforços com muito para andar Trunfos chegados no verão com impacto residual. Estão obrigados a dar à perna em 2023, com David Carmo na linha da frente





• Foto: Manuel Araújo / Movephoto