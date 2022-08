Regresso aos treinos apenas com uma baixa por lesão

O FC Porto voltou esta terça-feira aos treinos após dois dias de folga concedidos pelo técnico Sérgio Conceição após a vitória a abrir a Liga Bwin, no Estádio do Dragão, perante o Marítimo (5-1).No Olival, a única baixa por lesão foi Wilson Manafá, ausente de longa data, que cumpriu tratamento, ginásio e treino condicionado, segundo adiantou o site azul e branco.Os portistas preparam a deslocação ao terreno do Vizela, que aconteceu no domingo a partir das 18 horas.