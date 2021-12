Regresso aos treinos com mais três casos no boletim clínico

O plantel dos dragões regressou hoje aos treinos, tendo em vista a receção ao Rio Ave, para a Allianz Cup, agendada para depois de amanhã, contando com mais três casos no boletim clínico.Iván Marcano, que está em tratamento, recebeu a companhia de Pepe, Wendell e Evanilson, um trio de lesionados resultante do jogo frente ao Sp. Braga. O capitão contraiu um traumatismo e edema na perna direita, Wendell fez um traumatismo com hematoma na perna esquerda, enquanto Evanilson está a contas com um traumatismo no joelho esquerdo.A preparação para o encontro diante do Rio Ave fecha amanhã, com um treino agendado para as 15h30, no Olival, seguido da conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 17h30.