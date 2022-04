Regresso aos treinos com mais um lesionado

Zaidu, a contas com um traumatismo no joelho esquerdo, juntou-se aos jogadores que recuperam de problemas físicos. O lateral-esquerdo nigeriano lesionou-se ao serviço da seleção, tendo por esse motivo realizado apenas treino condicionado.O mesmo regime de trabalho foi seguido por Bruno Costa e Pepê, enquanto Manafá deu seguimento ao tratamento à lesão no joelho direito.Refira-se que todos os internacionais que estiveram envolvidos nos recentes compromissos das seleções já estiveram no Olival, tendo o grupo ainda sido reforçado com a presença de Gonçalo Borges, da equipa B.Os dragões cumprirão amanhã mais um treino de preparação para a receção ao Santa Clara.