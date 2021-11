Regresso do FC Porto aos treinos com uma baixa inesperada

Algumas horas depois do desaire em Liverpool, o FC Porto voltou ao trabalho no Olival e com uma baixa inesperada: Francisco Conceição saiu do duelo de Anfield com uma lesão na anca esquerda, limitando-se a realizar tratamento no primeiro treino de preparação para o jogo com o Vitória, agendado para este domingo.De resto, o FC Porto informou ainda que Pepe também fez tratamento à lesão que o obrigou a sair na 1.ª parte do jogo com os 'reds', enquanto Marcano, operado na quarta-feira, já teve alta hospitalar.Esta sexta-feira haverá nova sessão de trabalho no Olival, desta feita às 10.30.