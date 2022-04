Relação confirma condenação de Adelino Caldeira por agressão ao presidente da AF Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a condenação de Adelino Caldeira, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, por agressão ao presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Nuno Lobo, durante um Estoril-FC Porto, da 5.ª jornada da Liga, disputado em setembro de 2013, e que terminou com empate a dois golos.

A 21 de julho de 2021, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste (juízo local de Cascais) já havia condenado Adelino Caldeira no âmbito do processo-crime avançado por Nuno Lobo, decisão da qual o administrador da SAD portista recorreu. Na altura, Caldeira foi condenado a pagar uma multa de 2.100 euros ao Estado, e não a Nuno Lobo, acrescida das custas judiciais, por ter perdido o processo.





Em comunicado, a AF Lisboa assume que "não pode deixar de se congratular" e "espera que com tal decisão, que condena um episódio de violência desportiva ocorrida, nos últimos anos, num recinto desportivo em Portugal, este tipo de comportamentos censuráveis, sejam, definitivamente, banidos do futebol e do desporto português". "Os exemplos de recta conduta têm de vir dos principais responsáveis e dirigentes desportivos. Daí que os mesmos tenham especial responsabilidade na adoção de um comportamento civilizacional, sem prejuízo dos afetos e das responsáveis manifestações clubísticas", acrescenta o organismo.