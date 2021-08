Relvado do Estádio do Marítimo gerou críticas dos dois lados

Depois de ter sido considerado o pior da 1ª jornada da Liga Bwin- recebeu um nota de 2,06 valores numa escala de 0 a 5-, o relvado do Estádio do Marítimo voltou a dar que falar na partida de ontem. Os elementos do FC Porto tinham alertado para a situação antes da partida e a verdade é que aquilo a que se assistiu foi um cenário que dificultou bastante o trabalho dos jogadores, tal como fizeram questão de frisar Xadas e Sérgio Conceição. Com muitas zonas nas quais só existe praticamente areia, o relvado pode obrigar a que o recinto dos insulares seja interditado, isto caso seja novamente avaliado com nota negativa pela Liga.