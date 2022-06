Renato Gonçalves pode sair da prisão

A defesa de Renato Gonçalves deverá entrar nos próximos dias com um pedido para que a sua medida de coação seja alterada para prisão domiciliária, segundo avançou ontem o Correio da Manhã.

O jovem, que assassinou Igor Silva na festa do título do FC Porto, está preso no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária do Porto e procura agora uma casa localizada fora da cidade, cumprindo assim a determinação do juiz de instrução, que disse que o mandaria para casa desde que saísse do Porto para evitar confrontos com os amigos de Igor.

De resto, Marco Orelhas, pai de Renato, tem dado sinais de apoio ao filho e atualizou a sua página de Instagram para colocar uma fotografia com ele, onde se referiu ao jovem como o seu "mais-que-tudo".