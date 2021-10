Renovação de Otávio custou quase 17 milhões de euros à SAD do FC Porto

O FC Porto divulgou esta noite o Relatório e Contas Consolidado relativo à temporada 2020/21 e o documento desvenda alguns detalhes sobre os negócios efetuados pela SAD, entre eles a renovação de Otávio, até junho de 2025, que terá custado pouco menos de 17 milhões de euros em encargos aos cofres portistas.





De acordo com o documento, os "encargos adicionais" são gastos relacionados "com as aquisições de direitos económicos, nomeadamente encargos com serviços de intermediação, serviços legais, prémios de assinatura de contratos, entre outros custos relacionados com a aquisição dos direitos económicos. Inclui também o efeito da atualização financeira das contas a pagar a médio prazo originadas por estas transações". No caso relativo à renovação do contrato com o camisola 25, a verba apresentada é de 16.945.662 euros.Mais à frente é detalhado que Otávio recebeu um prémio de assinatura de aproximadamente 15 milhões de euros (14.990.711 euros).