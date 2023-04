A renovação contratual de Toni Martínez, cujos contornos, está muito perto de se concretizar. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o avançado espanhol, de 25 anos, verá oficializada ainda hoje a extensão do seu vínculo com o FC Porto até 2027.As negociações, como demos conta em momento oportuno, chegaram a bom porto, com o ponta-de-lança a prolongar o seu atual contrato, que se estendia até junho de 2025, por mais duas temporadas. Uma renovação da confiança da SAD e de Sérgio Conceição nas capacidades de Toni Martínez, que verá assim o seu estatuto reforçado também para o ataque à temporada 2023/24.