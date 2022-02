Representantes de Fábio Silva pedem em tribunal 4,6 milhões de euros ao FC Porto

Os representantes de Fábio Silva interpuseram uma ação em tribunal a requerer o pagamento de cerca de 4,6 milhões de euros por parte do FC Porto.No portal Citius constam dois processos da STV, a empresa que representa o jovem avançado que se transferiu para o Wolverhampton, visando os dragões. A primeira, no valor de 1.342.801,92 euros, estará relacionada com verbas da intermediação prestada na celebração do contrato, em 2019, que subiu a cláusula de rescisão do avançado para 125 milhões de euros, enquanto a segunda, de 3.280.013,70 euros, dirá respeito à comissão da transferência de Fábio Silva para o Wolverhampton em 2020.Recorde-se que o próprio Fábio Silva interpôs no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, no passado dia 31 de dezembro, um processo contra a SAD do FC Porto, alegando uma dívida de 253.342,47 euros.