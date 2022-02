«Respeitar o presidente mais titulado do Mundo»: Conceição defende Pinto da Costa das críticas de Varandas

Depois de Frederico Varandas voltar a criticar Pinto da Costa , dizendo que se assistiu no final do FC Porto-Sporting a "40 anos" de PC no futebol português, Sérgio Conceição veio a terreiro defender o presidente portista."Há que respeitar o FC Porto e o presidente mais titulado do mundo. A pessoa em si e depois o melhor dirigente do mundo, opinião não só de pessoas do nosso retângulo e ilhas, mas do Mundo. Vejo o respeito que têm por Pinto da Costa", disse o treinador portista na sala de imprensa.