Restam 2.400 bilhetes para a receção ao Inter Milão

O FC Porto anunciou durante o dia de ontem que já só estão disponíveis 2.400 bilhetes para a receção ao Inter Milão. O jogo, referente à 2ª mão dos oitavos de final da Champions, está agendado para o dia 14 de março, ou seja, daqui a cerca de um mês, mas há muito que os sócios e adeptos portistas se mobilizaram no sentido de encherem as bancadas do Estádio do Dragão no encontro que vai definir o apuramento para a próxima eliminatória.

Dessa forma, restam poucas dúvidas de que a equipa de Sérgio Conceição vai contar com o apoio de um estádio que terá lotação esgotada.