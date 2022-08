Restam 2.500 bilhetes para esgotar o clássico

O FC Porto anunciou ao início da tarde desta terça-feira que já só restam 2.500 bilhetes para que o Estádio do Dragão tenha lotação esgotada no clássico do próximo sábado, frente ao Sporting.Atendendo a que ainda falta muito tempo até ao pontapé de saída para o primeiro duelo entre portistas e sportinguistas na presente época, tudo aponta para que estejam no Dragão perto de 50 mil espectadores.