Ricardo Carvalho recebe distinção das mãos de Pinto da Costa: «Um dos símbolos importantes de tantas vitórias»

Jorge Nuno Pinto da Costa entregou a Ricardo Carvalho a carta FUT Hero por parte da EA Sports, distinção feita pelo popular videojogo FIFA. O presidente do FC Porto mostrou-se contente pelo momento e deixou elogios ao antigo central dos dragões, em pleno Museu do FC Porto."É sempre um prazer porque ele foi um atleta de eleição que sempre viveu intensamente o FC Porto, está no melhor onze eleito pelos sócios quando foi a inauguração do Museu. É sempre bem-vindo e é agradável ver que ele fez questão de ter nesta carta com a camisola do FC Porto, sinal de que a ligação de tantos anos, depois interrompida porque depois seguiu o seu caminho em grandes clubes como o Real Madrid, por exemplo. Mantém a ligação afetiva ao FC Porto e é um dos símbolos importantes de tantas vitórias que conseguimos. Sem dúvida [que é um grande central], os dois que estão ali [no Museu] são enormes. O Ricardo Carvalho, que teve uma carreira fabulosa, e o Aloísio, que se manteve aqui muitos anos e terminou aqui a carreira, foram base das vitórias que alcançámos nos seus tempos", referiu o líder dos azuis e brancos aos meios de comunicação do clube.Já o antigo internacional português também não escondeu a satisfação no momento em que foi agraciado. "O Museu tem tantas conquistas, fiz parte de algumas delas como a Liga dos Campeões, a Taça UEFA, campeonatos e taças. Cresci neste clube como pessoa, como homem, e estou muito grato por estar aqui. Não poderia haver melhor local para receber este prémio", referiu o campeão europeu pelos dragões, em 2004.