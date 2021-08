Ricardo Carvalho: «Fora do campo, o Pepe é uma pessoa tranquila. Dentro dele, ele transforma-se»

Ricardo Carvalho respondeu a perguntas dos leitores da revista inglesa 'FourFourTwo'. A passagem do antigo internacional português pelo Real Madrid e a dupla que formou com Pepe nos merengues foi um dos temas abordados. O ex-jogador comentou a agressividade que é apontada ao central do FC Porto, tendo destacado a 'transformação' do defesa quando entra em campo.





"Penso que ele precisa dessa agressividade para ser o grande jogador que é. No fundo, todos nós precisamos dessa fome que ele tem no campo. Se passa das marcas ou não, cabe-nos a nós julgar. Fora do campo, o Pepe é uma pessoa tranquila e que não fala muito. Dentro dele, ele transforma-se, porque isso faz parte do que ele é. Estamos todos tão focados durante os jogos que aqui ou ali podemos passar das marcas, mas isso não significa necessariamente que tenhamos feito de propósito", realçou Ricardo Carvalho.Recorde-se que os dois internacionais portugueses foram companheiros de equipa no Real Madrid entre 2010 e 2013 e ainda coincidiram na Seleção Nacional.