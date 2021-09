Ricardo Pereira é exemplo para João Mário

Para a carreira andar para a frente, João Mário viu a vida a andar para trás. "No primeiro momento, confesso que não me agradou muito a ideia, pois sempre joguei mais à frente. Adaptei-me à ideia, comecei a assimilar processos da posição e agora sinto-me muito mais adaptado e com mais rotinas. Estou a gostar", afirmou o antigo extremo, em entrevista à Dragões, referindo-se à adaptação a lateral direito que Sérgio Conceição lhe propôs.





Quem passou por processo idêntico foi um antigo jogador do FC Porto, que vai servindo de modelo para João Mário. "Há vários exemplos e o Ricardo Pereira é um deles, é um excelente jogador. Tornou-se lateral por adaptação e isso está a dar frutos. O Ricardo Pereira é um dos muitos exemplos que há por aí e eu também posso vir a ser. Ainda é cedo para saber, mas espero que seja uma mais-valia para mim e que também possa dar frutos no futuro", desejou o titular do FC Porto.João Mário não tem dúvidas de que o ‘upgrade’ na sua carreira tem um grande impulsionador: Sérgio Conceição. "Desde o primeiro momento em que cheguei à equipa principal que me ajudou muito. Massacrou-me para ser melhor dia após dia e sinto que estou um jogador diferente, muito mais completo a nível físico e mental. Sem dúvida de que é um treinador que ficará marcado na minha carreira. No início foi um choque para mim, pois nunca tinha tudo um treinador com o nível de exigência dele e com a capacidade de trabalho que ele tem", admite.A conversa com a revista também serviu para o lateral expor os seus sonhos. E até aí a fasquia está bem alta: "É ganhar a Liga dos Campeões por este clube, mas ganhar o campeonato é sempre um feito incrível. E quero continuar a mostrar que mereço jogar e que tenho qualidade para jogar no FC Porto e para fazer história neste clube".