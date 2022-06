Ricardo Silva deixou mensagem de despedida aos portistas

O guarda-redes Ricardo Silva acabou a sua ligação com o FC Porto e vai prosseguir a carreira no Santa Clara, e na hora da saída deixou uma mensagem ao universo portista, agradecendo todos os momentos que passou no clube."Chega hoje ao fim a minha ligação ao FC Porto. Cheguei um menino, saio um homem. Foi a minha casa durante 12 anos, só tenho a agradecer a todos que conviveram comigo durante tanto tempo. A todos os meus companheiros de equipa, a todos os treinadores, a todos os funcionários do clube só tenho uma palavra, OBRIGADO!!! Chegou a hora de enfrentar novos desafios, novas metas, realizar novos sonhos. Todos os que trabalharam comigo sabem como eu treinei e joguei para dignificar o símbolo que transportava ao peito. Dei sempre o meu máximo em cada treino e em cada jogo para levar o nosso Porto ao melhor! Obrigado por todo o carinho e respeito demonstrado todos estes anos. Abraço, nação portista", escreveu Ricardo Silva no Instagram.O guarda-redes, de 23 anos, fez 81 jogos pela equipa B do FC Porto, alguns deles como capitão.