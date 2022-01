Ricardo Silva quer reagir à derrota pesada frente ao Casa Pia

A derrota caseira por 3-0 frente ao Casa Pia, na 19.ª jornada da Liga Sabseg, deixou marcas no grupo de trabalho do FC Porto B, como reconheceu o próprio Ricardo Silva, guarda-redes habitualmente titular da formação de António Folha."A derrota contra o Casa Pia abalou-nos um pouco, pois foi uma derrota pesada. Uma derrota é sempre negativa, mas 3-0 é um resultado pesado. Depois da primeira parte que fizemos, não era naturalmente o desfecho que queríamos de um jogo que podia ter caído para qualquer lado. Deu para eles, por isso há que seguir em frente e no domingo há mais um jogo para ganhar", começou por dizer, aos meios do clube, apontando depois as baterias ao jogo com o Nacional."Temo-nos preparado bem, como nos preparamos para todos os jogos. Sabemos os erros que cometemos no último jogo e sabemos que vai ser um jogo difícil na Madeira, como é sempre. Por isso, encaramos este jogo da mesma forma que encaramos todos os outros e acreditamos que podemos trazer os três pontos", frisou, antes de continuar: "Há coisas que temos de melhorar, pois contra o Casa Pia não fizemos o nosso trabalho como deveríamos ter feito, mas os erros acontecem. Estamos no bom caminho, estamos a fazer um bom campeonato e vamos à Madeira cientes do que temos de fazer, convictos de que vamos trazer os três pontos."O FC Porto B visita o Nacional este domingo, pelas 11 horas.